Vodafone verhoogt winstprognose na positieve eerste helft gebroken boekjaar

De telecomprovider verhoogde in een handelsbericht dinsdag de prognose voor heel het jaar.

De winst kwam in de eerste helft van het jaar uit op 1,2 miljard euro, tegen een verlies van 5 miljard euro een jaar eerder. Operationeel kwam het resultaat ruim 32 procent hoger uit, op 2 miljard euro.

De omzet daalde juist 4,1 procent en bedroeg 23,1 miljard euro. De daling van de opbrengsten had onder meer te maken met Nederland, waar Vodafone is samengebracht met Ziggo en niet meer volledig in de boeken wordt meegerekend.

Vodafone wees er op dat de omzet in de meeste markten groei liet zien, als gevolg van de toegenomen vraag naar mobiele data. Ook de zakelijke tak groeide, mede dankzij een focus op clouddiensten. Ook bracht de telecomaanbieder zijn kosten omlaag. In India, waar Vodafone verlies lijdt, ziet het bedrijf signalen van marktstabilisatie.

In de tweede helft van het jaar investeert Vodafone verder in glasvezelinfrastructuur in Duitsland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.