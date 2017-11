Minister Schouten eist stappen van mestbedrijven tegen misstanden

Er wordt veel gerotzooid met mest en Schouten riep vertegenwoordigers van de sector maandag op het matje. "Dat was een stevig gesprek", aldus de bewindsvrouw.

De sector moet vooral naar zichzelf kijken, vindt ze. "De mestregels zijn er niet voor niets. Als er regels of wetten worden overtreden - waar dan ook - ligt de schuld bij de fraudeur of de crimineel. Naar de toezichthouder of de politie te wijzen is echt te makkelijk."

Gerommel

Schouten eiste tekst en uitleg van de sector naar aanleiding van berichtgeving in NRC zaterdag. Daaruit bleek dat bijna twee derde van de mestbedrijven in delen van Brabant en Limburg is veroordeeld wegens fraude of wordt verdacht van gerommel.

De krant deed uitgebreid onderzoek naar de praktijken en vroeg gegevens op bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Veehouders mogen slechts een deel van de varkens- en koeienmest uitrijden. Dit ter voorkoming van een overschot aan fosfaat en stikstof in de grond. De rest moet worden afgevoerd, maar dat kost duizend euro per vracht. Boeren werken daarom samen met transporteurs en doen alsof ze mest vervoeren. De administratie klopt maar in de praktijk rijden vrachtwagens leeg heen en weer.