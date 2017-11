Europese ondernemers roepen Britse premier May op tot actie

Wat de Europese ondernemers betreft moet er in maart 2018, dus ongeveer een jaar voor het vertrek van het VK uit de EU, duidelijkheid zijn over de toekomstige handelsrelatie. Hun organisatie Business Europe wil dat de verhoudingen gedurende een overgangsfase na maart 2019 zo dicht mogelijk bij de huidige blijven, met één interne markt.

In de jaren daarna kan dan over een definitief handelsakkoord worden onderhandeld. Zo krijgen ondernemers maar een keer te maken met veranderingen en wordt de schade van Brexit zoveel mogelijk beperkt.

Volgens Cees Oudshoorn, directeur van VNO-NCW en MKB-Nederland, hebben de ondernemers May gezegd dat het Verenigd Koninkrijk met vuur speelt. ''Alleen Nederland heeft al voor meer dan 170 miljard euro aan investeringen in het VK en de export naar het VK zorgt hier voor zo’n 200.000 banen. Ook in het VK zal er zeer grote schade zijn.''

May krijgt ook in eigen land meer en meer kritiek over de lange duur van het Brexit-proces. Veertig Britse parlementsleden hebben haar ontslag geëist.