Broadcom loopt blauwtje bij Qualcomm, maar geeft niet op

Broadcom zegt dat een overname de aantrekkelijkste en meest waardeverhogende optie is voor aandeelhouders van Qualcomm. Investeerders in dat bedrijf zouden volgens Broadcom in groten getale de wens hebben uitgesproken dat de partijen om de tafel gaan. Het bedrijf sprak nog niet over de mogelijkheid van een nieuw bod.

Qualcomm, dat zelf bezig is zijn Nederlandse sectorgenoot NXP in te lijven, wees bij de afwijzing met name op zijn sterke posities in belangrijke groeimarkten. Daarmee heeft het zijn aandeelhouders naar eigen zeggen op eigen kracht veel meer te bieden dan het bedrag dat Broadcom op tafel heeft gelegd. Broadcom wilde met de overname sterker staan tegenover marktleider Intel.

De overname zou de grootste ooit zijn in de chipindustrie. Broadcom had voor de aandelen Qualcomm 70 dollar per stuk over, wat bij elkaar neerkomt op circa 105 miljard dollar. Daarnaast is 25 miljard dollar aan schuld meegenomen in het bod. Dat is het bedrag dat Qualcomm wil lenen voor de overname van NXP.

Niet gecharmeerd

De afwijzing komt niet als een verrassing. Ingewijden zeiden vorige week al dat Qualcomm niet gecharmeerd was van de avances van de sectorgenoot, ondanks dat het bedrijf in zwaar weer zit door conflicten over licenties. Het bedrijf wordt verweten misbruik te maken van zijn machtspositie.

Zo is Qualcomm verwikkeld in een slepend conflict met smartphonefabrikant Apple en diens toeleveranciers over het gebruik van gepatenteerde technologie. Apple weigert nog langer te betalen voor het gebruik van de technologie van Qualcomm.

Verder is de Europese Commissie bezig met een diepgravend onderzoek naar de gevolgen van de overname van NXP voor de concurrentie in de chipsector. Ook willen enkele activistische aandeelhouders van NXP dat Qualcomm dieper in de buidel tast voor het Nederlandse bedrijf.