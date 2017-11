'Nederlandse gokbedrijven naar Malta voor online activiteiten'

Dat melden Het Financieele Dagblad (FD) en dagblad Trouw maandag op basis van het bedrijfsregister van Malta in de Paradise Papers.

Uitbaters van casino's en speelhallen mogen in Nederland geen online casino's beginnen. Sommige bedrijven wachten al jaren om een online kansspel op te zetten. Er is wel een voorstel voor een wet die dit moet legaliseren.

Aantrekkelijk

Malta is aantrekkelijk vanwege een juridische en fiscale infrastructuur die ingericht is op online kansspelen. Ook is er op het eiland veel expertise op dat gebied te vinden en gelden er op jarenlange ervaring gebaseerde wetten.

Nederlandse bedrijven zouden hier gebruik van maken om straks snel een plek te kunnen veroveren als de Nederlandse markt voor online kansspelen wordt geopend.

Janshen-Hahnraths

FD noemt het bedrijf Janshen-Hahnraths uit Kerkrade als voorbeeld. De eigenaar van 42 Fair Play-speelhallen, heeft sinds 2015 twee ondernemingen op het eiland. Sinds begin 2017 heeft het Nederlandse bedrijf ook een licentie van de Maltese kansspelautoriteit. Er zijn acht mensen voor de onderneming actief op Malta.

Directeur Jan Schiffelers van Janshen-Hahnraths hoopt dat de Maltese licentie bijdraagt aan het verkrijgen van een Nederlandse vergunning.

JVH Gaming

JVH Gaming, bekend van Jack's Casino- en Flash Casino's-speelhallen, is op Malta te vinden. Deze onderneming ontplooit er nog geen activiteiten.

"Het is in ieder geval de bedoeling op Malta een organisatie op te bouwen, waarbij we gebruik kunnen maken van specifieke expertise, die nergens anders in Europa op die schaal te vinden is", zegt een woordvoerder van JVH Gaming tegen de krant.

FD noemt verder Marcel Traarbach die twee jaar geleden samen met zijn broer op Malta Supergame Casino heeft opgericht voor online gokactiviteiten. Maar daar zijn ze inmiddels mee gestopt. Joop Heezen die vijf Big Apple-speelhallen exploiteert, zou vorig jaar een vennootschap op Malta zijn gestart.

De twee grootste Nederlandse partijen Holland Casino en Nederlandse Loterij zijn overigens niet op Malta aanwezig.