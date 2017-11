General Electric gaat zich richten op zorg, luchtvaart en energie

Verder gaat het bestuur van de onderneming op de schop. Daarbij worden zes van de achttien bestuurszetels geschrapt. In het nieuwe bestuur is plaats voor drie nieuwe gezichten.

Ook halveert het concern zijn kwartaaldividend. Dat moet GE jaarlijks 4,2 miljard dollar schelen. Het is de derde keer in het 125-jarige bestaan van het industrieel conglomeraat dat het dividend wordt verlaagd.

GE heeft te maken met verslechterende financiën en kwam onlangs met een winstwaarschuwing voor 2017. De laatste keer dat het conglomeraat in het dividend sneed was in 2009, in de nasleep van de financiële crisis. Het aandeel GE verloor dit jaar al 100 miljard dollar aan beurswaarde.

Belang

Topman John Flannery, die in augustus aan het roer kwam van GE, is er alles aan gelegen het tij te keren. De komende twee jaar zal het bedrijf onder meer kijken hoe het belang in oliedienstverlener Baker Hughes verkocht kan worden.

Ook de lichtdivisie, die zijn oorsprong heeft in de tijd van oprichter Thomas Edison, moet eraan geloven. Flannery wil de komende jaren voor minstens 20 miljard dollar aan bezittingen afstoten.

Verder werden de winstvooruitzichten voor volgend jaar naar beneden toe bijgesteld. Flannery verwacht een winst per aandeel van 1 tot 1,07 dollar per aandeel, fors minder dan de doelstelling van 2 dollar per aandeel. Over de haalbaarheid daarvan wordt overigens door het bestuur van GE al tijden gediscussieerd.