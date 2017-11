'Speelgoedmaker Hasbro wil concurrent Mattel overnemen'

Dit meldde de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal vrijdag op basis van anonieme bronnen. Hasbro is bekend van onder meer My Little Pony en Monopoly. Mattel is vooral succesvol met Barbie.

Beide ondernemingen zijn beursgenoteerd en met name het aandeel van Mattel stond in de belangstelling na het bericht. Nabeurs noteerde het fonds 24 procent hoger.

Hasbro heeft een marktwaarde van 11 miljard dollar. Mattel is ongeveer 4,8 miljard dollar waard nadat het aandeel dit jaar nog fors minder waard is geworden.

Onlangs moest de Amerikaanse speelgoedketen Toys R Us nog faillissement aanvragen. Het concern had last van online concurrentie en kinderen lijken steeds meer een voorkeur te hebben voor elektronica dan traditioneel speelgoed.