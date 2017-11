Achthonderd afspraken van bedrijven met Belastingdienst niet gecontroleerd

Dat heeft het ministerie van Financiën bevestigd aan Trouw, schrijft de krant zaterdag.

De Belastingdienst gaat onderzoek doen naar aanleiding van onthullingen woensdag in de Paradise Papers, documenten over belastingontwijking. Daaruit blijkt dat de Belastingdienst in de fout ging toen het een belastingafspraak maakte met de multinational Procter & Gamble (P&G). Een inspecteur handelde daar in zijn eentje, wat niet had gemogen. Het bedrijf bespaarde door de deal 169 miljoen dollar aan belastingen in Nederland.

Ruim vierduizend rulings worden nu opnieuw gecontroleerd op de gevolgde procedure. Dit zijn alle afspraken met grensoverschrijdende effecten die de Belastingdienst heeft gemaakt met bedrijven.