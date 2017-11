'Meerderheid mestbedrijven in zuidoosten verdacht van fraude met transport'

NRC schrijft op basis van eigen onderzoek dat 64 procent van de boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in Oost-Brabant en Noord-Limburg fraudeert of verdacht wordt van fraude met mesttransport, vervalsen van administratie en het omzeilen van gps-controles.

De krant deed uitgebreid onderzoek naar de praktijken en vroeg gegevens op bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Zaterdag publiceert NRC al haar bevindingen.

Veehouders mogen slechts een deel van de varkens- en koeienmest uitrijden. Dit ter voorkoming van een overschot aan fosfaat en stikstof in de grond. De rest moet worden afgevoerd, maar dat kost duizend euro per vracht. Boeren werken daarom samen met transporteurs en doen alsof ze mest vervoeren. De administratie klopt maar in de praktijk rijden vrachtwagens leeg heen en weer.

Schadelijk

Minister Carola Schouten (Landbouw) reageert ontstemd. "Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de sector zelf", aldus de minister. "Ik wil na het weekend direct om tafel met de betrokken brancheorganisaties. En ik verwacht van hen tekst en uitleg te krijgen.''

Dat "de mestwereld - op zijn zachtst gezegd - niet brandschoon is" was volgens Schouten al bekend. "Maar dit geeft wel aan dat het diep zit en dat er kennelijk op tal van fronten wordt samengewerkt."

Rabobank

NRC meldde vrijdag al dat Rabobank de afgelopen jaren transporteurs en handelaren in dierlijke mest zou hebben gefinancierd, terwijl bekend was dat die zich schuldig maakten aan fraude. Ook die fraude situeerde zich vooral in Oost-Brabant en Noord-Limburg, het gebied waar de meeste varkens en kippen in Nederland worden gehouden en waar Rabobank traditioneel een dikke vinger in de pap heeft.