Royal Delft verkoopt pannen- en bestekdivisies

De twee partijen hebben daarover een intentieverklaring getekend.

Royal Delft is sinds 1653 producent van Delfts Blauw aardewerk. Doel van de onderneming is dat culturele erfgoed voor Nederland in stand te houden. Omwille van de schaalgrootte werd het assortiment de afgelopen jaren uitgebreid door middel van overnames in het huishoudelijke segment.

Ook daar dreigt nu evenwel de klad in te komen, zei topman Henk Schouten van Royal Delft. ''Er zijn flinke investeringen nodig om BK de komende jaren verder te laten groeien'', zei hij. ''Wij kiezen ervoor te investeren in onze hoofddoelstelling en dat is behoud van cultureel erfgoed.''

Belang

De nieuwe eigenaar is volgens Royal Delft een toonaangevende speler binnen de huishoudsector met een wereldwijd commercieel netwerk via eigen verkoopkantoren en distributeurs. Daarmee is een verkoop in het belang van alle betrokken partijen, aldus de onderneming.

Glazendochter Royal Leerdam Crystal gaat zeker niet in de etalage, zei Schouten verder. ''Ook daar is sprake van een stukje cultureel erfgoed, namelijk mondgeblazen kristalglas'' aldus de topman.

Omzet

BK was vorig jaar goed voor driekwart van de totale omzet van 24,5 miljoen euro, en het enige winstgevende onderdeel. Royal Delft gaat volgens Schouten op zoek naar nieuwe investeringen die voor een ''stabiele basis'' kunnen zorgen. In welke hoek dat zal zijn, kon hij nog niet zeggen.

Financiële details werden niet vermeld. De beoogde transactie moet in de komende maanden nog verder worden uitgewerkt. Daarna moeten de aandeelhouders van Royal Delft er nog hun goedkeuring aan verlenen. De afronding wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2018.