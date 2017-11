Allego mag laadpalen niet van stroom voorzien

Dat staat in een arrest van het gerechtshof in Arnhem over een al langer lopend geschil tussen Allego en energiebedrijf Nuon.

Nuon vindt dat Allego zich als dochter van een netwerkbedrijf niet op een commerciële markt mag begeven. Volgens Nuon betekent dit dat Allego wel laadpalen mag plaatsen, maar dat het zich in opdrachten verre moet houden van de elektriciteitslevering.

Allego omzeilde dit bij een recente aanbesteding voor snellaadpalen in Eindhoven door in zee te gaan met een ander bedrijf, dat dan los van Allego de elektriciteitslevering op zich zou nemen. Het hof ging daar niet in mee.

Uitspraak

De uitspraak is opmerkelijk omdat de rechter in Den Bosch in een verwante zaak onlangs nog bepaalde dat de werkwijze van Allego in Eindhoven wel door de beugel kon. Nuon ziet zijn gelijk nu alsnog bevestigd en beraadt zich op mogelijke vervolgstappen. Nuon had die opdracht zelf ook graag willen hebben.

Allego laat in een reactie weten zich geen zorgen te maken. Het laadpalenbedrijf maakt uit het arrest niet op dat het de regels zou hebben overtreden. ''We leveren geen elektriciteit via laadpalen en zijn het ook niet van plan'', aldus een zegsman.