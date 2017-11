'Rabobank bleef zakendoen met veroordeelde mestfraudeurs'

Dat meldt NRC vrijdag na eigen onderzoek. De fraude speelde vooral in Oost-Brabant en Noord-Limburg, het gebied waar de meeste varkens en kippen in Nederland worden gehouden en waar Rabobank traditioneel een dikke vinger in de pap heeft.

Sommige boeren en transporteurs rijden daar illegaal uit op weiden en akkers. Ze vervuilen zo het grondwater. Bovendien liegen ze in hun boekhouding over de hoeveelheid en de samenstelling van de mest die ze gebruiken.

Rabobank is na de veroordeling van Anthony van den B. uit Lierop en Willy K. zaken met hen blijven doen. Bij Van den B. zegde de bank het krediet pas een jaar na zijn veroordeling op. Hij kreeg een boete en een voorwaardelijke celstraf.

Ook Willy K. bleef na zijn veroordeling financiële steun krijgen van Rabobank, zegt hij tegen NRC. "De kredieten zijn nooit opgezegd. Ook nadat ik in de cel gezeten had en failliet gegaan was, zijn ze bij mijn nieuwe mestbedrijven ingestapt."

Pas toen K.'s laatste onderneming in 2016 failliet ging, stopte Rabobank met de financiering.

Rabobank wil niet reageren op de kwestie. "Zoals bekend gaan we niet in op vragen die betrekking hebben op individuele klantsituaties", schrijft het bedrijf aan NRC.