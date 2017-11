FNV ziet veel misstanden in distributiecentra AH Online

FNV biedt vrijdag namens het personeel een petitie aan.

Volgens bondsbestuurder Mari Martens wordt het personeel ingeschaald volgens de supermarkt-cao. Ahold stelt dat de orderpickers in een winkel werken waar ze boodschappen doen voor klanten die online hebben besteld. Volgens de cao hebben ze daardoor geen recht op toeslagen. Dat scheelt de werknemers zo'n 60 à 70 euro per week.

''Er zijn meer retailers die dat zo doen'', laat een woordvoerster van Albert Heijn weten. ''Als FNV dat wil veranderen is de plaats daarvoor aan de onderhandelingstafel voor een cao.''

Werkdruk

De werkdruk in de centra is hoog, stelt FNV. Het personeel moet soms tien uur per dag werken. Ook zouden ze veel te lang moeten werken voor ze pauze mogen nemen.

AH schrikt van de klachten over slechte arbeidsomstandigheden. ''We praten iedere dag met onze werknemers en doen ook onderzoek naar de werknemertevredenheid. We hebben ongeveer 4000 medewerkers, dus we zien en horen niet alles, maar onze werknemers kunnen altijd bij ons terecht.''

In de vier distributiecentra werken veel Poolse orderpickers. Zij hebben volgens de bond in hun contract een clausule staan dat ze niet met kritiek naar buiten mogen treden op straffe van een dwangsom. ''Dat mag helemaal niet in Nederland'', weet Martens, die vindt dat de hele situatie ''niets met professionele arbeidsverhoudingen te maken heeft''.

Albert Heijn zegt de clausule niet te herkennen. ''Dit is niet de manier waarop wij met ons personeel willen samenwerken.''