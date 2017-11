ArcelorMittal verscheept meer staal tegen hogere prijzen

Volgens het bedrijf, dat een notering heeft in de AEX-index in Amsterdam, zijn de omstandigheden op de staalmarkt gunstig met een goede vraag.

ArcelorMittal verscheepte in de afgelopen periode bijna 22 miljoen ton staal naar afnemers, een toename van bijna 7 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet ging met meer dan een vijfde omhoog tot 17,6 miljard dollar.

Het bedrijfsresultaat, een belangrijke winstgraadmeter bij ArcelorMittal, steeg op jaarbasis met 1,5 procent tot 1,9 miljard dollar. De cijfers zijn beter dan analisten vooraf hadden voorspeld.

Op nettobasis realiseerde ArcelorMittal een winst van 1,2 miljard dollar, tegen 680 miljoen dollar een jaar geleden. Het staalconcern gaf aan nu voor heel 2017 te rekenen op investeringen in werkkapitaal van 2 miljard dollar, van een eerder verwachte 1,5 miljard dollar.

Overcapaciteit

Topman Lakshmi Mittal stelde in een toelichting dat het bedrijf opnieuw een solide kwartaalprestatie heeft geleverd dankzij de positieve marktcondities. Wel blijft de concurrentie op de wereldwijde staalmarkt fel en is er nog sprake van overcapaciteit en hoge importen van buitenlands staal, aldus Mittal.

Vooral Chinese staalproducenten worden ervan beschuldigd goedkoop staal op de Europese markt te dumpen. Inmiddels heeft de Europese Commissie maatregelen genomen om deze dumping tegen te gaan om zo Europese staalproducenten te beschermen.

Ilva

Deze week werd nog bekend dat Brussel een diepgaand onderzoek is begonnen naar de geplande overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva door ArcelorMittal in verband met zorgen dat de concurrentie bij bepaalde staalproducten in het gedrang komt.

In juni kwam naar buiten dat ArcelorMittal samen met partner Marcegaglia het bedrijf overneemt voor 1,8 miljard euro. Ilva is eigenaar van de grootste staalfabriek van Europa in de Zuid-Italiaanse stad Tarente.