Oud-medewerker SBM bekent schuld corruptie

Dat blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de federale rechtbank in Houston. Het vonnis volgt op 31 januari volgend jaar.

Het gaat om een voormalige verkoop- en marketingmanager bij de Amerikaanse tak van SBM. Hij bekende dat hij jaren geleden samen met twee hooggeplaatste collega's mensen van het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras heeft omgekocht om contracten veilig te stellen.

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in verscheidene landen zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Eerder deze week werd duidelijk dat SBM de affaire nog niet achter zich heeft kunnen laten. Er is een flink bedrag extra opzij gezet omdat er mogelijk nog een boete in de VS volgt.