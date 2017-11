FlixBus breidt uit met langeafstandsreizen in de VS

Als Europese startup wil de onderneming naar Silicon Valley, maakt FlixBus donderdag bekend.

"Er is veel beweging in de Amerikaanse mobiliteitsmarkt. Openbaar vervoer en duurzaam reizen worden steeds belangrijker", zegt André Schwämmlein, FlixBus-oprichter en managing director. Met deze stap probeert het bedrijf onderdeel te zijn van deze beweging.

Bedrijfsmodel

Volgens Flixbus steunt het bedrijfsmodel door nauwe samenwerking met lokale mkb'ers de lokale economie. Op deze manier wil FlixBus ook een netwerk in de VS starten.

"Een klein team werkt al ter plaatse en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hoofdkantoor in Los Angeles", aldus Schwämmlein.

Benelux

Ook in de Benelux breidt FlixBus zijn netwerk fors uit. Vooral de verbindingen tussen Nederland, België en Frankrijk en het aantal luchthavenbussen moeten volgens de vervoerder groeien.

"In 2018 zullen we de frequentie op bestaande trajecten verhogen, nieuwe toeristische bestemmingen in het netwerk opnemen en landelijke regio's beter aansluiten", zegt Schwämmlein. "Alleen met een goed lopende Europese markt kunnen we in de VS succesvol zijn."

In 2017 verwacht FlixBus in Europa en in de Benelux voor het eerst winst te maken. FlixBus heeft inmiddels langeafstandsroutes in 26 Europese landen met kantoren in Berlijn, München, Parijs, Zagreb, Milaan, Amsterdam, Stockholm, Aarhus, Praag en Boedapest.