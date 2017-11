Europese Commissie verwacht 'solide' groei Nederlandse economie

Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde vorige maand dat de groei onder de regering-Rutte III met gemiddeld 2 procent per jaar toeneemt.

De ramingen van de commissie zitten voor Nederland fors boven de lenteramingen in mei en boven de verwachte gemiddelde groei in de hele eurozone van 2,2 procent in 2017.

In het voorjaar had Brussel het nog over een ''robuuste groei" van 2,1 procent, teruglopend naar 1,8 procent volgend jaar. Volgens de cijferaars komt het hoge groeipercentage in Nederland dit jaar door een ''bijzonder sterk'' tweede kwartaal.

De zonnige percentages zijn ook te danken aan de lastenverlichting die het kabinet in petto heeft. Daardoor zal de binnenlandse vraag flink toenemen. De lonen maar ook de consumentenprijzen zullen stijgen. Door de geplande verhogingen van btw- en energiebelastingen versnelt de inflatie naar verwachting naar 2,2 procent in 2019.

Duitsland

Nederland doet het beter dan de buren. De Duitse economie groeit dit jaar 2,2 procent, de Belgische 1,7 procent. Maar de toppers zijn Malta (5,6 procent), Ierland (4,8 procent) en Slovenië (4,7 procent).

Voor het Verenigd Koninkrijk, dat in 2019 de EU verlaat, voorspelt Brussel weinig goeds. De groei neemt daar steeds meer af, van 1,5 procent dit jaar tot 1,1 in het scheidingsjaar 2019.

De commissie is ook optimistisch over de werkgelegenheid in Nederland. Zo zal de werkloosheid geleidelijk dalen van 4,8 procent dit jaar tot 4 procent volgend jaar en 3,5 procent in 2019.

Begrotingsoverschot

Brussel verwacht dit jaar een begrotingsoverschot van 0,7 procent van het bbp. De staatsschuld zal steeds verder onder de eurozone-regel van 60 procent zakken. Van 57,7 dit jaar naar 54,9 in 2018 en 51,5 procent in 2019.

Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis (euro) gaat het goed met Europa. ''De groei en het scheppen van werkgelegenheid zijn robuust, de investeringen trekken aan en de begrotingstekorten en staatsschulden dalen."

De voorspelde groei voor de eurozone van 2,2 procent dit jaar is ''substantieel hoger" dan de 1,7 procent die in mei werd berekend. De economie in de hele EU, inclusief de niet-eurolanden, groeit met 2,3 procent.