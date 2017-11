Betere resultaten voor Golfmaatschappij Emirates

De winst is in de eerste helft van het boekjaar, dat nog loopt tot en met maart, ruimschoots verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Emirates hield in de eerste jaarhelft onder de streep omgerekend bijna 400 miljoen euro over, tegen 185 miljoen euro een jaar eerder.

De omzet steeg met 6 procent tot ruim 10 miljard euro. Dat was mede te danken aan een groei van het aantal passagiers. Bij elkaar vervoerde Emirates 29,2 miljoen reizigers, 4 procent meer dan een jaar eerder.

In het voorgaande boekjaar had Emirates veel last van de dure dollar en een passagiersgroei die achterbleef bij de toename van het stoelaanbod. Daardoor zaten de vliegtuigen minder vol.

Om het tij te keren heeft het bedrijf uit Dubai kostenbesparingen doorgevoerd waardoor het aantal werknemers met ruim 3000 is afgenomen tot bijna 103.000.

Kosten

Ook de komende tijd blijft Emirates scherp op de kosten letten, zei sjeik Ahmed bin Saaed Al Maktoum, de voorzitter van de luchtvaartmaatschappij. De felle concurrentie en stijgende brandstofprijzen blijven namelijk voorlopig druk zetten op de winstgevendheid. Ook geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid, aldus de topman.

Emirates is de grootste van de zogenoemde Golfmaatschappijen, die de laatste jaren nadrukkelijk aan de stoelpoten zagen van de gevestigde orde. Het staatsbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 's werelds grootste aanbieder van intercontinentale vluchten. Die opmars is mede ten koste gegaan van Europese concurrenten als Air France-KLM en Lufthansa.