Opel wil met elektrische focus in 2020 winstgevend zijn

Dat komt naar voren uit een donderdag gepubliceerd toekomstplan voor de onderneming.

Verder moet Opel groeien op de markt voor kleine bedrijfswagens. De Duitse automaker moet dan over drie jaar alweer winstgevend zijn.

Opel moet een Europese leider worden voor auto's met lage CO2-uitstoot. Dat gaan de Duitsers doen door hun voertuigen op minder verschillende bodemgroepen te baseren en met minder motoren aan te bieden. Die technologieën worden gedeeld met het Franse moederbedrijf, de maker van Peugeot, Citroën en DS.

In 2024 moet ieder Opel-voertuig een elektrische of hybride versie hebben. In 2020 zijn dat er al vier. Zo komt de nieuwe Corsa als volledig elektrische auto op de markt. Opel heeft met de Ampera e nu al een elektrische auto op de markt.

Fabrieken

In de plannen voor Opel is ook een beter gebruik van de fabrieken van de Duitsers opgenomen. In combinatie met kostenbesparingen elders moet dat ervoor zorgen dat de Duitse automaker bij een jaarlijkse verkoop van 800.000 voertuigen al geen verlies meer lijdt.

De plannen voor Opel lijken op de herstructureringsplannen die de Franse automaker zelf uitvoerde. Topman Carlos Tavares richtte zich daarbij op de meest winstgevende modellen en elimineerde overbodige kosten.

PSA Peugeot Citroën kocht Opel in maart voor zo'n 2,2 miljard euro van General Motors. De Fransen willen met de aankoop een tegenwicht voor Volkswagen vormen. Het bedrijf herhaalde nog maar eens zich aan de bestaande cao-afspraken van Opel te willen houden. Daardoor vallen er zeker tot eind volgend jaar geen gedwongen ontslagen.

