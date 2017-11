Boeing krijgt megaorder van Chinees staatsbedrijf

Het gaat om 260 vliegtuigen van het type 737 en 40 787 Dreamliners en 777's. Bij dergelijk grote orders worden doorgaans kortingen gegeven.

De bestelling komt na een bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan zijn Chinese collega Xi Jinping in Peking.

China is hard bezig nieuwe vliegtuigen aan te schaffen om zo aan de groeiende vraag naar luchtvervoer in het land te voldoen. In juli werd nog bekend dat China een order had geplaatst bij het Europese Airbus voor 140 vliegtuigen met een waarde van 22 miljard dollar, na een ontmoeting van Xi met bondskanselier Angela Merkel in Berlijn.