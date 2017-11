'Nederlandse oliebedrijf Vitol verhandelde controversiële olie'

Dat schrijft Trouw op basis van de Paradise Papers, de documenten van de juridische dienstverlener Appleby die gelekt zijn naar de Süddeutsche Zeitung en ook in bezit zijn van Trouw.

Vitol krijgt olie geleverd van het bedrijf Seven Energy, dat mogelijk op illegale wijze contracten heeft gekregen van het Nigeriaanse staatsoliebedrijf.

De oprichter en voormalig topman van Seven Energy wordt nu in de VS vervolgd voor grootschalige corruptie. Sinds 2015 verkoopt Seven Energy die olie exclusief aan het Nederlandse bedrijf.

Vitol zegt in een reactie aan de krant dat de samenwerkingsovereenkomst die topman Kola Aluko had gesloten met de staatsoliemaatschappij, volgens de financiële commissie van de Nigeriaanse Senaat legaal is.