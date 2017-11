'Opnieuw stijging in aantal beleggende huishoudens'

Dat meldt onderzoeksbureau Kantar TNS donderdag.

Volgens de onderzoekers is er een duidelijk verband met de lage spaarrentes. Daardoor kiezen veel huishoudens liever voor een belegging, in plaats van hun geld op een spaarrekening te zetten. Sinds de spaarrente structureel onder de 1 procent dook, begon het aantal beleggende huishoudens te stijgen.

De toename van 14 procent van dit jaar is de grootste stijging sinds de beurshausse van eind jaren negentig. Het totale aantal beleggende huishoudens blijft overigens nog wel achter bij het topniveau van 1,9 miljoen uit die tijd.

De populariteit van beleggen kreeg een forse tik na verschillende beurscrashes en de financiële crisis. Volgens de onderzoekers verandert het sentiment rondom beleggen nu weer, mede omdat het gevoel over de risico's is verbeterd.

Bitcoins zijn nog niet zo in trek onder beleggers als misschien wordt gedacht vanwege de recente mediahype over digitale valuta's. Nauwelijks 2 procent van de beleggende huishoudens heeft deze in bezit en dat is even hoog als onder niet-beleggende huishoudens.