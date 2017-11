Europese Commissie onderzoekt overname Ilva door ArcelorMittal

De commissie vreest dat hierdoor mogelijk de concurrentie op de markt voor bepaalde platte staalproducten in gevaar komt.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) stelt in een verklaring dat de van staal afhankelijke industrieën werk bieden aan dertig miljoen mensen in Europa. ''Al deze ondernemingen hebben concurrerende prijzen nodig om op de wereldmarkt te kunnen concurreren", zegt Vestager.

"Het gaat vooral om het midden- en kleinbedrijf in verschillende sectoren, waaronder de bouw, en fabrikanten van huishoudelijke apparatuur." De commissie vreest dat door het samengaan van de ondernemingen de prijzen omhoog zullen gaan.

ArcelorMittal laat in een reactie weten in gesprek te blijven met de Europese Commissie. Het concern wil nog steeds komen tot een overname van Ilva.

Overname

In juni werd bekend dat ArcelorMittal samen met partner Marcegaglia de Italiaanse branchegenoot Ilva overneemt. Er werd overeenstemming bereikt over onder meer de koopprijs, die 1,8 miljard euro bedraagt. Ilva is eigenaar van de grootste staalfabriek van Europa in de Zuid-Italiaanse stad Tarente.

Het is de bedoeling dat de fabriek eerst minimaal twee jaar geleased wordt van de Italiaanse overheid. Daarvoor zou dan 180 miljoen euro per jaar worden betaald, wat afgaat van de uiteindelijke koopsom. De commissie onderzoekt al of Italiaanse steun aan Ilva voldoet aan de EU-regels voor staatssteun.

Ilva levert staal aan onder meer de auto-, machine- en scheepsindustrie. ArcelorMittal en Marcegaglia willen de productie van het bedrijf opvoeren en een nieuw onderzoekscentrum bijbouwen. Daarom zullen er komende jaren ook miljarden euro's geïnvesteerd moeten worden.