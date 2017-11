Onderzoek naar vierduizend afspraken tussen Belastingdienst en bedrijven

Dat heeft de bewindsman besloten na ophef over fouten bij een deal tussen de Belastingdienst en het concern Procter & Gamble, schrijft hij woensdag in een brief aan de Kamer.

Het niet volgen van voorgeschreven procedures is onacceptabel, meldt Snel aan de Tweede Kamer. Nu wordt nagegaan of er bij de andere afspraken wellicht ook dingen verkeerd zijn gegaan.

Het gaat om alle zogenoemde rulings die sinds 2012 met internationaal actieve bedrijven zijn gesloten. ''We gaan onderzoeken of het een incident was, een slordigheid en of het vaker is voorgekomen'', aldus Snel. Hij vindt ook dat er bij de fiscus zelf beter moet worden toegezien op de procedures.

Begin volgend jaar zal Snel de Tweede Kamer inlichten over de uitkomsten van het onderzoek.

Paradise Papers

Snel reageert op onthullingen in media over de zogenoemde Paradise Papers, documenten over belastingontwijking. In deze documenten kwamen ook de fouten naar voren die bij de deal met bijvoorbeeld Procter & Gamble zijn gemaakt.

Een inspecteur handelde hierbij in zijn eentje, wat niet had gemogen. Het bedrijf bespaarde door de deal 169 miljoen dollar aan belastingen in Nederland. Snel benadrukt dat er tot nu toe alleen van dit geval bekend is dat er fouten zijn gemaakt.

GroenLinks drong al aan op een onderzoek naar alle vertrouwelijke belastingafspraken met grote bedrijven. ''Nu komt er voor het eerst zo'n belastingafspraak boven tafel en blijkt die aan alle kanten te rammelen'', aldus Kamerlid Tom van der Lee.

Ook andere Kamerleden vragen zich ook af hoe de fiscus zo in de fout kon gaan met P&G. Een brede meerderheid, ook de coalitie, wil zo snel mogelijk een debat met Snel.

Aan de slag

Volgens Snel maken de Paradise Papers duidelijk "dat de door Nederland gepropageerde internationale aanpak tegen belastingontwijking belangrijk is".

"De Belastingdienst zal alles in het werk stellen om de informatie uit de Paradise Papers te achterhalen, zoals de Belastingdienst dat ook doet bij de Panama Papers. Vervolgens zal de Belastingdienst vanzelfsprekend aan de slag gaan met de verkregen informatie", aldus Snel.

Rondpompen

"Het kabinet werkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zover dat ten goede komt aan bedrijven met reële activiteiten in Nederland en pakt ook belastingontwijking aan", schrijft Snel.

De bewindsman belooft dat het huidige kabinet een einde zal maken "aan de situatie dat firma's zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen". Het gaat daarbij volgens de staatssecretaris om afspaken "waar we tegenwoordig van zeggen: dat willen we liever niet meer".

Zo komt er een voorstel voor een bronheffing op dividend, rente en royalty's. Ook komen er strengere regels voor de trustsector en krijgt De Nederlandsche Bank (DNB) meer mogelijkheden om toezicht te houden.