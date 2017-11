Lagarde pleit voor betere handelsverdragen tussen landen

Dat zegt Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), woensdag in een interview met persbureau Reuters in Japan. Lagarde is in Tokio ter ere van het twintigjarige bestaan van de IMF-tak in de regio.

De voorvrouw pleit voor verdragen die duidelijker stoelen op gemeenschappelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van intellectueel eigendom, arbeidsvoorwaarden en conflictbeslechting.

Daarmee lijkt de IMF-baas haar pleidooi voor vrijhandel verder door te zetten. Vorige maand uitte Lagarde felle kritiek op de Amerikaanse president Donald Trump, die momenteel ook in Azië is.

Internationaal worden zorgen geuit over het 'America First'-beleid van Trump. De president is een verklaard voorstander van protectionistische maatregelen. Zo dreigt hij vrijhandelsverdragen, zoals het NAFTA-akkoord met Mexico en Canada, op te zeggen ten gunste van de eigen bedrijven.

Vrijhandel

Volgens Lagarde moet de vrijhandel beschermd worden tegen protectionistische maatregelen: beleid dat is bedoeld om de interne markt te beschermen tegen buitenlandse concurrentie.

De voorvrouw zei woensdag echter ook dat de dreigementen van Trump nog niet verder gaat dan woorden. Protectionisme zou desondanks veel open Aziatische economieën kunnen schaden, waarschuwde Lagarde.

"Daarom moeten handelsverdragen zo worden geoptimaliseerd dat ook de landen die zich nu in de steek gelaten voelen door globalisatie daar een onderdeel van gaan vormen", aldus de IMF-directeur.