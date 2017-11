SBM Offshore blijft kampen met dalende omzet

Tot en met het derde kwartaal vielen de opbrengsten in vergelijking met een jaar eerder een vijfde lager uit op krap 1,3 miljard dollar.

Bij het onderdeel Turnkey viel de omzet 80 procent lager uit. Lease en Operate meldde een groei met 18 procent, geholpen door een drietal productie- en opslagschepen die sinds vorig jaar in de vaart zijn.

Verder maakte SBM bekend afschrijvingen te doen van in totaal 60 miljoen dollar. Het bedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar, waarbij het een omzet van 1,7 miljard dollar voorziet. Daarnaast zal het onderliggende bedrijfsresultaat uitkomen op minstens 750 miljoen dollar.

Schandaal

Het lukt SBM Offshore ook maar niet om een punt gezet te krijgen achter het omkoopschandaal in Brazilië. In een handelsupdate benadrukte het bedrijf andermaal dat het bedrijf bereid is om de kwestie af te kopen, maar dat het wachten is op overeenstemming met autoriteiten in het land. Volgens SBM is het onzeker of er überhaupt een bevredigende oplossing bereikt zal worden.

Volgens topman Bruno Chabas is het oplossen van de problemen in Brazilië een complex proces. Eerder maakte SBM al bekend voorlopig niet in te gaan op aanbestedingen van het Braziliaanse olieconcern Petrobras.

Ook houdt SBM rekening met een nieuwe boete in de Verenigde Staten. Daarvoor zette het bedrijf onlangs 238 miljoen dollar opzij.

Herstel

Verder is SBM volgens Chabas goed gepositioneerd om te profiteren van het geleidelijke herstel in de olie- en gassector, hetgeen ook door SBM was voorzien. Om die reden durfde SBM het ook aan te blijven investeren in nieuwe projecten, zoals een nieuw model romp voor opslag en productieschepen.

De nettoschuld van SBM daalde in de eerste negen maanden van het jaar met 16 procent tot 2,6 miljard dollar, geholpen door de verbeterde prestaties bij Lease en Operate. Ook het geld dat SBM ontving na een schikking in het Noorse probleemproject Yme, werd gebruikt om de schulden af te bouwen.