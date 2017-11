Oppervlakte Europese winkelcentra stijgt met 2,9 procent

Dat meldt internationale vastgoedadviseur Cushman & Wakefield dinsdag op basis van eigen onderzoek.

Gemeten over de eerste helft van 2017 staat Nederland op een negende plek van landen waar de meeste meters aan winkelcentra zijn toegevoegd.

In die periode werd er 825.000 vierkante meter toegevoegd aan winkelcentra in Centraal en Oost-Europa, terwijl West-Europa goed was voor een toename met 334.000 vierkante meter. Hoewel de groei in West-Europa dus lager ligt, is het nog altijd goed voor 68 procent van het totale oppervlakte van Europese winkelcentra.

Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016 is er in de eerste helft van 2017 11 procent minder vloeroppervlak toegevoegd. Dat heeft volgens de onderzoekers onder meer te maken met veranderend consumentengedrag en de groei van online winkelen.