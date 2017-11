Zalando ziet aantal klanten fors groeien in zomerkwartaal

Het gaat om de sterkste klantenaanwas in ruim twee jaar. Wel is het bedrijf iets negatiever geworden in zijn winstverwachting.

Zalando slaagde erin om de stevige groei van de laatste jaren door te zetten. Afgelopen kwartaal dikten de opbrengsten op jaarbasis met bijna 29 procent aan tot een kleine 1,1 miljard euro.

Met de winstgevendheid gaat het wel minder. Dat komt doordat het bedrijf veel investeringen doet in techniek en logistiek om marktaandeel te winnen. Zoals onlangs ook al uit voorlopige cijfers bleek is de winst voor rente en belastingen, gecorrigeerd voor eenmalige posten, fors geslonken. De marge kwam uit op nul.

Voor het vierde kwartaal rekent Zalando op een iets lagere marge dan een jaar terug. Daardoor gaat de prognose voor het hele jaar iets omlaag, naar een marge net onder de 5 procent. Eerder was nog sprake van een bandbreedte van 5 tot 6 procent.

Zalando gaat binnenkort ook cosmetica aanbieden, zo werd vorige maand bekend. De webretailer begint komende lente in zijn thuisland met het verkopen van geurtjes, make-up, huid- en haarproducten en accessoires. Andere landen volgen later. Met de verbreding van het aanbod wil Zalando, dat ook actief is in Nederland, zijn groei verder aanjagen.