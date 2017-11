Toyota verhoogt winstverwachting na gunstige halfjaarresultaten

Toyota profiteerde onder meer van de zwakke yen.

Toyota verkocht van maart tot en met september zo'n 4,4 miljoen auto's, in totaal bijna 26.000 meer dan een jaar eerder. De grootste groei zat daarbij in Europa waar 35.000 auto's meer naartoe verscheept werden. In de Verenigde Staten en Azië verkocht Toyota minder auto's.

De krimp in de VS was, mede door orkaan Harvey, minder groot dan eerder verwacht. Veel auto's kwamen na de orkaan onder water te staan en moesten worden vervangen.

Het leverde het bedrijf een 8,6 procent hogere omzet van 14,2 biljoen yen, ruim 107 miljard euro, op. De nettowinst steeg met 13 procent naar 1,1 biljoen yen.

Uitgaven

Toyota gaf meer uit aan marketing en had hogere uitgaven voor onder meer de ontwikkeling van nieuwe technieken als elektrische voertuigen en zelfrijdende auto's. Die hogere kosten maakten de Japanners deels goed door kostenbeheersingsmaatregelen. Ook de gunstige wisselkoersen droegen daar aan bij.

Voor heel zijn boekjaar verwacht Toyota nu een omzet van 28,5 biljoen yen en een nettowinst van 1,95 biljoen yen. De verkoopprognose voor de automaker ging licht omhoog naar 8,95 miljoen voertuigen.

Toyota kondigde ook een aandelenterugkoop aan. Het bedrijf wil 45 miljoen aandelen kopen voor maximaal 250 miljard yen.