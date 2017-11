'Jumbo denkt na over uitbreiding richting België'

Een woordvoerder van Jumbo heeft de ambities van het bedrijf bevestigd tegenover de Belgische zakenkrant De Tijd.

''Ons meerjarenplan bevat de optie dat we de Belgische markt betreden. Laat me zeggen dat we het zeker niet uitsluiten'', zegt Van Veen.

De financieel directeur voegt daar wel aan toe dat Jumbo niet op stel en sprong zijn eerste filiaal bij de zuiderburen gaat openen.

''Voor dit of komend jaar is het nog niet, we willen eerst kijken welke mogelijkheden er zijn. Het vergt een goede voorbereiding en strategie als we naar België gaan.''

Albert Heijn

Albert Heijn betrad in 2011 al de Belgische markt. Het was zeker de eerste jaren een succes en de AH-vestigingen schoten in Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond.

Sinds het samengaan van moederbedrijf Ahold met de Belgische keten Delhaize is de mogelijkheid op tafel gekomen om de formules samen te voegen. Dat voedt de speculaties dat een andere Nederlandse keten in het gat zal springen dat Albert Heijn dan achterlaat.

Jumbo is een veelgenoemde kandidaat. De onderneming heeft als voormalig familiebedrijf zijn wortels liggen in Noord-Brabant. In winkels dicht bij de grens biedt de keten sinds enige tijd al producten aan die populair zijn in België.