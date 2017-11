Voorzitterschap Eurogroep geen optie voor minister Hoekstra

"Laat ik daar expliciet over zijn: dat is geen optie", zei Hoekstra maandag op de vraag of hij zich gaat kandideren.

"Ik ben me ervan bewust dat er een heleboel belangrijke posities zijn in Europa waar men vacatures te vervullen heeft dit jaar. Ik moet me op dat speelveld oriënteren", aldus de bewindsman. Voor hem is het Nederlands belang daarbij cruciaal. "Ik ben hier om dat belang onverkort te dienen."

Hoekstra is in Brussel voor zijn eerste bijeenkomst met de Eurogroep, de negentien ministers van Financiën in de eurozone.

Dijsselbloem

Op 4 december wordt voor de komende 2,5 jaar een nieuwe voorzitter uit deze groep gekozen als opvolger voor Jeroen Dijsselbloem, de huidige voorzitter.

De oud-minister van Financiën mag ondanks het feit dat hij geen bewindsman meer is tot januari de Eurogroep blijven leiden. Dijsselbloem stuurt binnenkort een brief over de exacte procedure om zijn opvolger te kiezen.

In 2013 werd hij voor het eerst benoend, in de zomer van 2015 kozen zijn collega-ministers hem voor een tweede termijn.

De periode van drie maanden waarin Hoekstra en Dijsselbloem elkaar in hun functie als minister en voorzitter binnen de Eurogroep tegenkomen, zorgt volgens eerstgenoemde niet voor een mismatch.

Paradise Papers

Hoekstra benadrukt maandag verder dat de zogenoemde Paradise Papers opnieuw het belang aantonen van de strijd tegen belastingontwijking. De dertien miljoen uitgelekte bestanden bevatten gegevens over bedrijven en individuen die belastingparadijzen gebruiken.

De bestanden herbevestigen "de lijn van het regeerakkoord en de zorgen die er in de samenleving over zijn'', meent de nieuwe minister. In Brussel wordt de komende twee dagen onder meer over belastingontwijking gesproken.

Volgens Hoekstra is het "regeerakkoord daar heel duidelijk over". "Dat wil ook wat doen aan brievenbusfirma's. Ik denk ook echt dat dat goed is", aldus de bewindsman.

Volgens Dijsselbloem is de bestrijding van belastingontwijking nog steeds "zeer urgent". "Heel veel wetsvoorstellen waar we hier al een akkoord over hebben bereikt, liggen nu bij nationale parlementen", zei hij.