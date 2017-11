Bestelauto’s maken weer meer kilometers

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is het tweede jaar op rij dat bestelauto’s langere afstanden aflegden.

Alle Nederlandse bestelauto’s samen reden 17,3 miljard kilometer. Het gemiddelde per wagen is 18.300 kilometer. Dat gemiddelde nam in 2016 met bijna 1 procent toe, het aantal verkochte bestelwagens steeg met 3,6 procent.

Crisis

De toename van het aantal gereden kilometers heeft alles te maken met de groei van de economie. De bouwnijverheid en de groot- en detailhandel, de sectoren waarin de meeste bestelbusjes geregistreerd staan, boekten in 2016 meer omzet dan een jaar eerder.

Het aantal gemaakte kilometers ligt nog niet op het niveau van voor de crisis. In 2008 werd 17,9 miljard kilometer afgelegd. De groei is het grootst bij bestelwagens van nul of één jaar oud.

Meer zware wagens

Uit de cijfers blijkt ook dat de populariteit van de zwaarste categorie bestelauto’s stijgt, ten koste van de lichtste. In 2006 was het kilometeraandeel van de wagens met een maximaal beladen gewicht van minder dan 2.000 kilogram nog 27 procent, dat was vorig jaar nog maar 17 procent.

Veruit de meeste kilometers worden gemaakt met wagens die een beladen gewicht hebben tussen de 2.000 en 3.000 kilogram. Van de wagens die boven de 3.000 kilo mee kunnen nemen, zijn er de afgelopen tien jaar 35 procent meer verkocht.