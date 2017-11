Broadcom doet bod van 112 miljard euro op Qualcomm en NXP

Geruchten over een mogelijk bod zongen vrijdag al rond op Wall Street.

Het kan de grootste fusie ooit worden in de mondiale halfgeleiderindustrie. Voor de aandelen Qualcomm heeft Broadcom 70 dollar per stuk over, wat bij elkaar neerkomt op circa 105 miljard dollar. Ook is 25 miljard dollar aan schuld meegenomen in het bod. Dat bedrag wil Qualcomm lenen voor de overname van NXP.

Qualcomm zegt het bod te bestuderen, maar ziet naar verluidt weinig in een overname. Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat het bestuur van de chipfabrikant Broadcom vrijwel zeker de deur zal wijzen.

Het bedrijf zit evenwel in zwaar weer door een slepend conflict met smartphonefabrikant Apple en diens toeleveranciers over het gebruik van gepatenteerde technologie.

Hordes

Daarnaast is de voorgenomen overname van NXP tegen een aantal stevige hordes opgelopen. De Europese Commissie is bezig met een diepgravend onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de deal voor de concurrentie in de chipsector.

Bovendien zijn enkele activistische aandeelhouders van NXP erg kritisch. Zij willen dat Qualcomm dieper in de buidel tast dan de nu geboden 47 miljard dollar.

Broadcom rekent voor dat de drie chipfabrikanten dit jaar samen goed zullen zijn voor een omzet van meer dan 50 miljard dollar. Dat is altijd nog zo'n 12 miljard dollar minder dan wereldwijd marktleider Intel dit jaar aan inkomsten voorziet. Samen zouden de bedrijven kunnen profiteren van meer schaalgrootte en een breder productaanbod.