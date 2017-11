Nieuwe 24-uursstaking bij Unox-fabriek in Oss

De Unox-fabriek in Oss telt zo'n driehonderd medewerkers. Zij komen per 1 januari in dienst bij Zwanenberg. Dat bedrijf wil sommige arbeidsvoorwaarden versoberen, waaronder de pensioenen.

De vakbonden willen onder meer dat Unilever als verkopende partij de werknemers daarvoor compenseert. Vrijdag werd daarom ook al gestaakt.

Handreiking

Niels Suijker van FNV Voedingsindustrie zegt dat topman Polman van Unilever nog geen enkele handreiking heeft gedaan om goede overgangsafspraken te maken. ''Deze loyale medewerkers boelen zich aan de kant gezet en niet serieus genomen'', zegt Suijker. ''Er is geen reden waarom zij duizenden euro’s in moeten leveren en terug moeten in arbeidsvoorwaarden.''

De vakbond wijst daarbij onder meer op de productieafspraken die Unilever en Zwanenberg voor een periode van tien jaar hebben gemaakt. Die zouden het volgens FNV mogelijk moeten maken op zijn minst garanties af te geven dat de werkgelegenheid in de fabriek behouden blijft.

Werkgelegenheid

Unilever stelt in een reactie dat de verkoop van de fabriek aan Zwanenberg voor de langere termijn de beste oplossing is voor de Unox-fabriek.'' Zwanenberg brengt volume naar de fabriek wat goed is voor de werkgelegenheid'', aldus een woordvoerster.

Bovendien vindt het bedrijf dat er op dit moment een goed voorstel ligt waarover het graag verder wil praten met de bonden. ''Maar onderhandelen doen wij niet tijdens een demonstratie op de stoep. Dat gebeurt aan de onderhandelingstafel waarvan FNV helaas is weggelopen.''

Suijker zei niet uit te sluiten dat het personeel in Oss in de komende dagen nog een keer tijdelijk het werk neerlegt als Unilever niet over de brug komt. Een staking voor onbepaalde tijd is deze week nog niet aan de orde, zei hij.