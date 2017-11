'Nederland moet voortouw nemen bij ontwikkeling hyperloop'

De brief is ondertekend door onder meer BAM, Fokker, Movares, VDL, NS, ProRail en het havenbedrijf Rotterdam, meldt het FD. Ze pleiten voor een testfaciliteit van drie tot vijf kilometer in de buurt van Lelystad.

Zo’n testtraject moet 120 miljoen euro kosten, de organisaties zijn bereid mee te betalen. Hoeveel geld het Rijk moet bijdragen en hoeveel zij zelf willen ophoesten, is niet bekend.

De vorige minister van Verkeer, Melanie Schultz van Haegen, had belangstelling voor de hyperloop, maar liet het aan haar opvolger over om er concrete beslissingen over te nemen. Nu er een nieuw kabinet is, vinden de pleitbezorgers het tijd om knopen door te hakken.

Momenteel ligt er bij de TU Delft een proeftraject van dertig meter en in de Verenigde Staten een baan van enkele honderden meters. De volgende stap moet een volledig traject zijn met wissels, een begin- en een eindstation.