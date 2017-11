SBM zet miljoenen opzij voor nieuwe boete VS vanwege omkoopschandaal

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in verscheidene landen zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken.

Het bedrijf trof eerder een schikking met justitie in Nederland in de VS, maar de Amerikaanse autoriteiten behielden zich daarbij het recht voor de zaak te heropenen als nieuwe informatie daar aanleiding voor zou geven.

In Brazilië is sindsdien een Amerikaanse ex-medewerker van SBM aangeklaagd die werkte vanuit de VS. De beschuldigingen aan zijn adres zijn ernstig genoeg om de zaak opnieuw tegen het licht te gaan houden. Inmiddels is duidelijk dat justitie in de VS aanstuurt op een nieuwe boete.

SBM meldt verder dat het er nog altijd niet in geslaagd is tot een definitieve schikking te komen met de Braziliaanse autoriteiten. Vorig jaar zomer werd een voorlopig akkoord bereikt met de openbare aanklager in het Zuid-Amerikaanse land, maar de rechter veegde die deal vervolgens van tafel.

Nieuwe schikkingen

Inmiddels ligt een tweetal nieuwe schikkingen op tafel. Het bedrag dat SBM in totaal zou moeten betalen om van verdere rechtsvervolging af te zijn, wijkt niet wezenlijk af van de vorig jaar gemelde 275 miljoen dollar. Daarvoor is al een voorziening getroffen. Maar het gladstrijken van de laatste plooien blijkt volgens het bedrijf een complex proces waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn.

Voorwaarde voor SBM is dat een schikking definitief een streep zet onder de slepende affaire. Dat geldt zowel in de VS als in Brazilië. ''Wij willen niet zulke hoge bedragen betalen en vervolgens toch weer geconfronteerd worden met nieuwe rechtszaken van andere partijen'', zei bestuurder Erik Lagendijk in een toelichting.

Zolang SBM geen punt heeft gezet achter de zaak in Brazilië, mag het geen opdrachten aannemen van het staatsoliebedrijf Petrobras. Omdat totaal onduidelijk is hoe lang de onderhandelingen nog gaan duren, heeft het bedrijf besloten voorlopig niet deel te nemen aan aanbestedingen die dat bedrijf uitschrijft.