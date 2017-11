Sterke groei pakketbezorging helpt PostNL aan meer omzet

De bezorging van pakketten leverde afgelopen kwartaal 274 miljoen euro aan omzet op, ruim een vijfde meer dan een jaar eerder.

Dat was ruimschoots voldoende om de daling bij de postbezorging te compenseren. Daar liepen de opbrengsten met 4 procent terug tot 395 miljoen euro. De totale omzet, inclusief onder meer de internationale tak, steeg met 5 procent tot 809 miljoen euro.

"We zagen een sterke volumedaling bij Mail in Nederland, deels door de toegenomen concurrentie van stapelaars, geholpen door eerdere ACM-maatregelen", aldus CEO Herna Verhagen. "De Nederlandse postmarkt is fundamenteel veranderd en volumes zullen naar verwachting verder afnemen."

De ACM besloot afgelopen zomer dat PostNL toegang moet blijven geven tot zijn sorteer- en bezorgnetwerk. Zakelijke klanten kunnen daarmee voor hun 24-uurs partijenpost kiezen uit meerdere postvervoerbedrijven. Deze dienst is bedoeld voor het versturen van veel post tegelijk.

Eén partij

Gezien de gestaag krimpende postmarkt in Nederland, acht PostNL het onvermijdelijk dat op termijn maar een partij overblijft die post rondbrengt. ''Als je in een markt die met 10 procent per jaar daalt, toch vijf of zes postbodes in dezelfde straat hebt lopen, worden die tassen uiteindelijk wel erg leeg'', zei topvrouw Herna Verhagen.

Hoewel ook concurrent Sandd die rol graag zou gaan vervullen, vindt Verhagen PostNL een logischere keuze. ''Het ligt voor de hand om te kiezen voor de partij die het netwerk en de infrastructuur al in huis heeft.'' Het nieuwe kabinet moet uiteindelijk beslissen hoe het verder moet met de postbezorging.

Onder de streep

Het onderliggend cash bedrijfsresultaat van ging omhoog van 27 miljoen naar 31 miljoen euro. Onder de streep bleef 19 miljoen euro over, na een nettoverlies van 9 miljoen euro een jaar eerder.

De winstverbetering is mede te danken aan bezuinigingen bij de postactiviteiten en op het hoofdkantoor. De kosten gingen daar afgelopen kwartaal met 16 miljoen euro omlaag. Verder leverde de verkoop van vastgoed enkele incidentele meevallers op.

Het postbedrijf houdt vast aan de vooruitzichten voor heel 2017. PostNL verwacht een onderliggend cash bedrijfsresultaat te rapporteren aan de onderkant van de eerder gemelde bandbreedte van tussen de 220 miljoen en 260 miljoen euro.