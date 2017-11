'Broadcom wil chipreus Qualcomm kopen'

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Qualcomm heeft het moeilijk dit jaar en zag al 15 procent van zijn beurswaarde verdampen, maar is nog altijd 82 miljard dollar waard. Broadcom steeg juist 51 procent en wordt nu gewaardeerd op 109 miljard dollar. De bedrijven reageerden niet direct op een verzoek tot een toelichting.

Qualcomm is in verschillende landen verwikkeld in een strijd over patenten. Qualcomm was betrokken bij de ontwikkeling van enkele belangrijke technieken die in de mobiele telefonie worden gebruikt. Het bezwaar is dat het bedrijf zijn machtspositie misbruikte en te veel geld rekende voor licenties.

De juridische strijd kwam Qualcomm al op hoge boetes in Taiwan en Zuid-Korea te staan. Verder ligt het ook met Apple en diens toeleveranciers in de clinch. De bedrijven weigeren daardoor voorlopig licenties te betalen wat Qualcomm veel inkomsten scheelt.

De overname van de Nederlandse chipgigant NXP door Qualcomm is ook nog altijd niet afgerond. De bedrijven bereikten een akkoord over een overname voor 47 miljard dollar, maar de deal stuitte op bezwaren van Europese toezichthouders. Ook liggen sommige aandeelhouders dwars, waaronder de activistische belegger Elliott Management, die van mening is dat het bod te laag is.

Het aandeel Qualcomm steeg na de eerste berichten over de interesse van Broadcomm ruim 15 procent. Broadcomm steeg circa 3 procent. Beleggers vrezen mogelijk de gevolgen voor de NXP-deal, want dat aandeel leverde bijna 3 procent in.