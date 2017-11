KLM mag na afspraken met Russische vrachtvlieger over Siberië blijven vliegen

ABC was recent zogenoemde slots kwijtgeraakt op Schiphol en was het daar niet mee eens. Het conflict daarover liep zo hoog op, dat Rusland dreigde KLM-toestellen te weren uit het luchtruim boven Siberië.

Die sluiting zou zaterdag ingaan. KLM vliegt over het gebied naar bestemmingen in het Verre Oosten. De situatie is op hoog niveau besproken tussen de regeringen in Moskou en Den Haag.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur drong er vervolgens op aan dat KLM en ABC zouden praten over een oplossing.

Over de inhoud van de afspraken deden het ministerie en de Nederlandse luchtvaartmaatschappij geen uitspraken, maar vermoedelijk komt het erop neer dat KLM een deel van zijn slots overdoet aan ABC.

Voor het komende winterseizoen hebben verscheidene luchtvrachtmaatschappijen geen of minder vertrek- en landingsrechten gekregen voor Schiphol dan waarop zij hadden gehoopt.

Daarom bestaat er enige vrees dat ook andere vrachtvliegers zullen proberen nog een overeenkomst te sluiten.

Precedent

Caroline Ditvoorst, de onafhankelijke slotcoördinator voor Schiphol, voorspelde een dergelijk scenario in het NRC. Ze sprak daarbij van een knieval voor de Russen, waarmee volgens haar een gevaarlijk precedent zou zijn geschapen.

Ditvoorst is directeur van Airport Coordination Netherlands die slots volgens Europese wetgeving toewijst aan luchtvaartmaatschappijen. De onafhankelijke organisatie doet dit voor Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport.

Ze is bang dat andere landen dit nu ook gaan proberen. Nederland moet volgens haar niet zwichten voor chantage.

Geen knieval

Van Nieuwenhuizen vindt niet dat de Russen chantage hebben gepleegd en vindt dat de overeenkomst geen knieval voor Rusland is.. ''Er is van Russische kant druk uitgeoefend op de KLM en of je dat chantage wilt noemen, ik zou dat zo niet noemen." De Russen hebben volgens haar geprobeerd hun belangen te verdedigen.

De minister benadrukte vrijdag voor de wekelijkse ministerraad dat het probleem ''door de private partijen'' is opgelost. Ze zei blij te zijn dat het is gelukt.

De bewindsvrouw wil gaan kijken hoe het systeem van landing- en startrechten voor maatschappijen in elkaar zit en of er verbeteringen mogelijk zijn.