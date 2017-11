Amerikaanse Republikeinen onthullen plan voor grote belastinghervormingen

De huidige zeven belastingschijven worden teruggebracht naar vier. Het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting is in de plannen 39,6 procent. Daarmee zijn de Republikeinen al iets tegemoetgekomen aan kritiek dat de rijkste Amerikanen bovengemiddeld zouden profiteren. In een eerdere versie van het plan was het hoogste tarief nog 35 procent.

In het plan worden ook grote Amerikaanse bedrijven aangepakt die hun winsten in het buitenland stallen. Multinationals moeten 10 procent belasting betalen over de winsten van buitenlandse dochterondernemingen die veel winst behalen. Buitenlandse bedrijven gaan tot 20 procent belasting betalen over betalingen die ze buiten de Verenigde Staten doen vanuit hun Amerikaanse ondernemingen.

'Belangrijke stap'

Het belastingplan is de grootste wijziging van de Amerikaanse belastingwetgeving sinds de jaren tachtig. Trump noemde de belastingplannen ''een belangrijke stap'' op weg naar belastingverlaging voor Amerikanen en wil de wet op Thanksgiving, over drie weken, kunnen goedkeuren.

Of dat lukt is nog maar de vraag. De Republikeinen hebben weliswaar de meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, maar slaagden er nog niet in grote wetgeving veilig door de twee kamers van het Congres te loodsen.

Kritiek

De Democraten zijn al tegen de plannen, die zij bestempelen als een cadeautje voor grote bedrijven en rijken waardoor het begrotingstekort oploopt. De Republikeinen kunnen het zich daardoor nauwelijks veroorloven tegenstemmers in de eigen gelederen te hebben.

Van verschillende kanten kwam er al kritiek op de plannen. Onder andere huizenbouwers zijn niet blij, omdat de hypotheekrenteaftrek wordt gehalveerd. Zij waarschuwen voor een huizenrecessie. Ook een belangrijke mkb-vereniging is tegen.