Uitgeverij ThiemeMeulenhoff komt in handen van Duitse branchegenoot

De overnameprijs is niet bekendgemaakt.

ThiemeMeulenhoff was tot 2013 eigendom van mediabedrijf NDC/VBK. De uitgever van onder meer de dagbladen in Groningen en Friesland was mede door die overname in financiële moeilijkheden geraakt.

Op aandringen van ING, de grootste schuldeiser, werd het bedrijf opgeknipt, waarbij de bank het verzelfstandigde ThiemeMeulenhoff in bezit kreeg.

Onder de vleugels van de nieuwe Duitse eigenaar kan het 225 jaar oude bedrijf zijn sterke positie op de Nederlandse onderwijsmarkt naar eigen zeggen verder uitbouwen.

Reputatie

"Thieme Meulenhoff staat bij ons bekend als een sterke, innovatieve speler in de Nederlandse leermiddelenmarkt met een lange historie en uitstekende reputatie", laat CEO Philipp Haussmann van de Klett Groep weten. Haussmann zegt te geloven in de strategie van het bedrijf en daar in te willen investeren.

"Wij voelen ons thuis bij het familiebedrijf Klett, dat als grootste educatiebedrijf in Europa het hart volledig bij het onderwijs heeft liggen", stelt algemeen directeur Eric Razenberg van ThiemeMeulenhoff in een reactie.

Ontwikkelen

Directeur ING Corporate Investments Rob Engelschman benadrukt dat ThiemeMeulenhoff de eigen strategie in de afgelopen vijf jaar verder heeft aangescherpt.

"Het is tijd om de onderneming zich verder te laten ontwikkelen met behulp van de kennis en kunde van deze Europese speler op het gebied van educatie", meent Engelschman.

Klett is een familiebedrijf met ruim 3.600 mensen op de loonlijst en een jaaromzet van ruim een half miljard euro. Bij ThiemeMeulenhoff werken 179 mensen.