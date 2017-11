Orkanen in Caribisch gebied drukken passagiersgroei in luchtvaart

De toename gaat alleen in het langzaamste tempo in meer dan een halfjaar, blijkt donderdag uit de vervoersstatistieken van brancheorganisatie IATA.



Reizigers legden wereldwijd 5,7 procent meer kilometers af aan boord van vliegtuigen dan in september 2016. Mede gezien de zware gevolgen die de orkanen Irma en Maria hadden voor het vliegverkeer is dat volgens IATA-topman Alexandre de Juniac een ''gezonde'' groei.

De brancheorganisatie gaat er wel van uit dat de groei ook de komende maanden zal afzwakken, een trend die al langer aan de gang is. Goedkope tickets zorgden de afgelopen periode van een sterke toename van de vraag, maar de laatste tijd zitten de ticketprijzen weer in de lift.

Afname

Het stoelaanbod lag in september 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Vliegtuigen zaten met een gemiddelde bezettingsgraad van 81,6 procent iets voller.



In Europa was in doorsnee 86,4 procent van de stoelen aan boord gevuld, een verbetering van 1,4 procent. In Noord-Amerika liep de bezettingsgraad mede onder invloed van het natuurgeweld juist met 1,3 procentpunt terug tot 82 procent.

Luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten zagen de passagiersgroei afzwakken tot het laagste niveau sinds februari 2009. Dat komt mede door verscherpte veiligheidsmaatregelen voor vluchten tussen die regio en de Verenigde Staten. In Azië en Latijns-Amerika nam de vraag het sterkst toe.