Werknemers Unox-fabriek in Oss gaan vrijdag staken

Zij eisen garanties over behoud van hun baan en arbeidsvoorwaarden nu eigenaar Unilever heeft besloten de fabriek te verkopen aan vleesverwerker Zwanenberg. Het bedrijf heeft daar tot dusver geen gehoor aan gegeven.

In de Unox-fabriek in Oss werken zo'n driehonderd mensen. Zij komen per 1 januari in dienst bij Zwanenberg. Dat bedrijf wil sommige arbeidsvoorwaarden versoberen, waaronder de pensioenen. De vakbonden willen onder meer dat Unilever als verkopende partij de werknemers daarvoor compenseert.

Onvermijdelijk

''Unilever is niet ingegaan op de eisen van de medewerkers, dus acties zijn onvermijdelijk'', aldus bestuurder Niels Suijker van vakbond FNV. Hoe de actie van de Unox-medewerkers vrijdag eruit gaat zien is nog niet duidelijk.



De werknemers strijden onder meer voor werkzekerheid en behoud van hun pensioenregeling. "Geen rare eisen als je ziet dat Unilever en Zwanenberg voor tien jaar productieafspraken hebben gemaakt met elkaar'', vindt FNV.

Het gaat volgens FNV om loyale werknemers die al tientallen jaren bij Unox werken en zich nu aan de kant gezet voelen. Ook collegabond CNV heeft opgeroepen tot acties. ''Unilever laat werknemers de prijs betalen voor de verkoop van Unox aan Zwanenberg. Dat mag niet de bedoeling zijn'', aldus CNV-bestuurder Peter de Jong.

Eisen

In het ultimatum dat om 12.00 uur afliep, hebben CNV Vakmensen en FNV gesteld dat er voor de medewerkers van Unox een werkgelegenheidsgarantie moet komen tot zes jaar na de verkoop aan Zwanenberg Food Group.

Unilever wil echter niet op de eisen van de bonden in gaan, maar de verkoop van Unox mag niet leiden tot verslechtering van arbeidsvoorwaarden, volgens vakbond CNV. "Bij de verkoop van Unox horen ook goede afspraken over werk en pensioen. Unilever laat dat na en laat werknemers in onzekerheid."

"Partijen maken langdurige afspraken over producten en merken, dan is het niet onredelijk dat ook de werkgelegenheid goed is geregeld voor de mensen die Unox groot hebben gemaakt", aldus de CNV-bestuurder.

CNV Vakmensen wil daarnaast dat het verschil in pensioen tenminste acht jaar wordt gecompenseerd. De Jong: "Dat zijn redelijke eisen. Het afstoten van activiteiten moet geen uitnodiging zijn om arbeidsvoorwaarden af te breken. Unilever laat de driehonderd Unox-medewerkers nu keihard vallen. Zoals het er nu voor ligt, gaan werknemers er na de overname op achteruit."