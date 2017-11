Aandeel HelloFresh in de plus bij beursdebuut

Het aandeel stond iets na het middaguur 3 procent hoger op 10,56 euro, waarmee HelloFresh wordt gewaardeerd op ongeveer 1,7 miljard euro.

De aandelen werden geïntroduceerd tegen een prijs van 10,25 euro. HelloFresh kan maximaal 318 miljoen euro ophalen met de beursgang.

Dat geld zal vooral worden gebruikt om te investeren in uitbreiding. HelloFresh, dat nog niet winstgevend is, verkoopt zijn maaltijdboxen in tien markten, waaronder Nederland.

In 2015 was er ook al een beursgang gepland voor HelloFresh door moederbedrijf Rocket Internet. Die werd echter afgeblazen omdat de vraag naar de aandelen van investeerders toen tegenviel. Ook waren er twijfels over de waardering.

Topman en medeoprichter Dominik Richter is blij met de grote vraag naar de aandelen. HelloFresh werd in 2011 opgericht en telt meer dan tweeduizend medewerkers. Er maken bijna 1,3 miljoen klanten gebruik van de diensten van maaltijdboxbezorger.