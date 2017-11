Dochter Heineken onttroont oprichter Randstad in Quote 500

Met een vermogen van 12,5 miljard euro staat ze bovenaan de nieuwste editie van de Quote 500. Volgens het zakenblad is het vermogen van De Carvalho-Heineken in een jaar tijd met ruim 13 procent toegenomen

In eerdere jaren ontbrak De Carvalho-Heineken nog op de lijst van het zakenblad omdat zij in het buitenland woont, maar dit jaar is ervoor gekozen om ook deze groep Nederlandse rijken mee te nemen.

Ze neemt de toppositie over van Randstad-oprichter Frits Goldschmeding, die met 4,3 miljard euro op de tweede plaats staat.

Op drie staat topman Dik Wessels van bouwonderneming VolkerWessels (4 miljard euro), op vier Ralph Sonnenberg van Hunter Douglas (het bedrijf achter Luxaflex). Mediamagnaat John de Mol neemt de vijfde plek in met een vermogen van 2,6 miljard.

Het blad geeft ook een overzicht van vermogende bekende Nederlanders. Op dat lijstje staan onder anderen televisieproducent en oud-acteur Reinout Oerlemans (165 miljoen euro), dj Tiësto (120 miljoen) en media-ondernemer en voormalig radio-dj Lex Harding (75 miljoen).

De rijkste families zijn de C&A-familie Brenninkmeijer (22 miljard euro), de familie Van der Vorm van investeringsfonds HAL (9,2 miljard) en de familie De Rijcke (Kruidvat/investeringsmaatschappij De Hoge Dennen) met 2,1 miljard.