Luchtvrachtvervoer neemt opnieuw flink toe

Daarmee was de groei minder sterk dan in de voorgaande maanden, maar nog altijd meer dan twee keer zo sterk als gemiddeld in de laatste vijf jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA. Die stelt verder vast dat de capaciteit met slechts 3,9 procent toenam, en dat de beschikbare vrachtruimte aan boord van vliegtuigen dus stukken beter benut werd dan in september 2016.

Volgens IATA lijkt de groeispurt in de luchtvrachtbranche wel over zijn hoogtepunt heen te zijn. Die werd gevoed doordat bedrijven de laatste maanden in verband met de aantrekkende wereldeconomie in hoog tempo hun voorraden aanvulden.