'Industrie heeft handen vol aan nakomen levertijden'

Volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) steeg de productie in oktober bijna naar recordhoogte. De keerzijde is dat er steeds vaker sprake is van een tekort aan personeel, grondstoffen en materialen.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, klom naar een niveau van 60,4 van 60 in september. Dit betekende de op één na hoogste stand sinds het begin van de metingen in 2000. De hoogste stand werd in februari 2011 gemeten. Een niveau boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Volgens de Nevi zaten de nieuwe orders fors in de lift en groeide de werkgelegenheid naar een nieuw recordniveau. Qua levertijden was er sprake van de sterkste toename in ruim tien jaar tijd.

Hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele van de TU Eindhoven stelde in een toelichting dat de Nederlandse industrie een enorme behoefte heeft aan goede vakmensen.

Niet alleen in de industrie, maar ook in de bouw en de installatietechniek. Hij spreekt van een duidelijk verschil met enkele jaren geleden. ''Gezien de pijplijn aan orders waar bedrijven over beschikken zal de vraag naar gekwalificeerd personeel nog wel even aanhouden", is zijn verwachting.