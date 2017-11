Werkloosheid eurozone op laagste niveau sinds januari 2009

Economen hadden in doorsnee overigens verwacht dat de werkloosheid op 9 procent zou blijven Volgens Eurostat waren er in september in de eurolanden 14,5 miljoen mensen werkloos. Voor de gehele Europese Unie werd een werkloosheid gemeten van 7,5 procent. In de EU ging het om meer dan 18,4 miljoen werklozen.

In Tsjechië en Duitsland werd opnieuw de laagste werkloosheid gemeten. De werkloosheid was nog altijd het hoogst in Griekenland en Spanje. Voor Nederland werd door Eurostat een werkloosheid van 4,7 procent gemeld, gelijk aan de voorgaande maand.

Verder waren in de eurozone ruim 2,6 miljoen jongeren werkloos. In alle 28 EU-landen hadden meer dan 3,7 miljoen personen jonger dan 25 jaar geen baan.

Economische groei

Eurostat publiceert dinsdag ook cijfers over de economie van de eurozone. Deze is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,6 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal, zo blijkt uit een voorlopige raming.

In het tweede kwartaal kwam de groei van het eurogebied uit op 0,7 procent. Dit cijfer werd bijgesteld van een eerder gemelde 0,6 procent.

Economen hadden voor de afgelopen periode in doorsnee op een economische groei met 0,5 procent gerekend. Op jaarbasis was sprake van een groei van de eurozone met 2,5 procent.

Voor de gehele Europese Unie werd door Eurostat in het derde kwartaal ook een vooruitgang gemeten van 0,6 procent op kwartaalbasis en 2,5 procent op jaarbasis.