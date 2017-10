Uitbreidingen SnowWorld op lange baan geschoven

Probleem in Parijs is dat op de beoogde locatie in 2024 Olympische mountainbikewedstrijden plaatsvinden, waardoor de ontwikkeling van een skiresort op die plek tot dat moment is uitgesloten. SnowWorld rekent er door alle onrust in Spanje daarnaast niet op dat het stadsbestuur van Barcelona binnen afzienbare tijd het bestemmingsplan van de beoogde plek daar zal aanpassen.

In de buurt van Milaan wil het bedrijf ook een skihal bouwen. Daar gaat alles wel voorspoedig. Topman Koos Hendriks verwacht dat volgend jaar gestart kan worden met de bouw van het complex.

Het beursgenoteerde bedrijf heeft besloten om de ontwikkelkosten voor Parijs en Barcelona nu af te waarderen. Dat raakte de nettowinst over de twaalf maanden tot eind september met 0,8 miljoen euro. Na afboeking blijft onder de streep 2,4 miljoen euro over. Dat is 2,6 procent minder dan een jaar eerder.

De omzet en het bedrijfsresultaat gingen in SnowWorlds gebroken boekjaar 2016/2017 wel flink omhoog. De opbrengsten dikten met 6,9 procent aan tot 27,3 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 13,2 procent naar 9,7 miljoen euro.

SnowWorld profiteert flink van de uitbreidingen in de skihal in Zoetermeer. In oktober vorig jaar werd daar de verlengde derde piste geopend en in december volgde de ingebruikname van de Skybar met groot panoramaterras bij die piste. Daardoor gingen de bezoekersaantallen in Zoetermeer flink omhoog, aldus het bedrijf dat verder ook een hal in het Limburgse Landgraaf exploiteert.