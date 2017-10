Schoonmaker CSU neemt honderden klanten over van Deens bedrijf ISS

ISS was op zoek naar een verkoop van deze klantenportefeuille met kleinere Nederlandse opdrachtgevers. Het in 1901 in Denemarken opgerichte concern is een van de grootste facilitaire dienstverleners ter wereld. Alles bij elkaar heeft ISS meer dan 500.000 mensen in dienst.

CSU richt zich juist sterk op schoonmaak in Nederland en daar past deze uitbreiding goed bij. Het Udense bedrijf stamt uit 1968 en is tegenwoordig landelijk actief. Bij CSU werken in totaal 13.500 mensen.

De overgang van de portefeuille van ISS naar CSU vindt plaats per 12 november. Financiële details zijn niet naar buiten gebracht.